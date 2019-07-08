Любителям алкоголя не дадут права

По мнению Брюна, перед получением прав граждане должны проходить исследование, которое способно выявить факт употребления алкоголя в течение последнего месяца.

Если результаты анализа указывают на «скрытую алкоголизацию» — злоупотребление алкоголем, — то выдачу водительского удостоверения следует отложить на месяц.

В течение этого срока потенциальные водители будут должны пройти профилактическую работу в наркологическом диспансере. Там потенциальных алкоголиков мотивируют на отказ от употребления спиртного при помощи психологических технологий.

Месяц спустя соискатель водительских прав сможет сдать анализы вновь и получить удостоверение, если злоупотребление алкоголем выявлено не будет. В противном случает ему будет в этом отказано.