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Любителям алкоголя не дадут права 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
Фото: Р-Спорт
Россиянам со «скрытой алкоголизацией» следует делать отсрочку в получении водительских прав, считает главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн. Его слова приводит сайт Общероссийского народного фронта.
По мнению Брюна, перед получением прав граждане должны проходить исследование, которое способно выявить факт употребления алкоголя в течение последнего месяца.
Если результаты анализа указывают на «скрытую алкоголизацию» — злоупотребление алкоголем, — то выдачу водительского удостоверения следует отложить на месяц.
В течение этого срока потенциальные водители будут должны пройти профилактическую работу в наркологическом диспансере. Там потенциальных алкоголиков мотивируют на отказ от употребления спиртного при помощи психологических технологий.
Месяц спустя соискатель водительских прав сможет сдать анализы вновь и получить удостоверение, если злоупотребление алкоголем выявлено не будет. В противном случает ему будет в этом отказано.
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Автоновости , Евгений Брюн , Минздрав РФ
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