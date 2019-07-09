Решена судьба дорожных камер

Ввод монополии на управление системами видеофиксации считают нецелесообразным в Минкомсвязи России. По словам главы министерства Константина Носкова, такое нововведение навредит "очень конкурентному рынку с хорошей динамикой".

Соответствующее предложение Минкомсвязь направило в правительство во вторник, предварительно посовещавшись с региональными властями, сообщает ТАСС. С министерством также оказались солидарны частные владельцы комплексов видеофиксации: они считают, что монополия приведет к росту цен. Сейчас же "рынок быстро развивается, быстро снижается стоимость благодаря конкуренции, " — отметил Носков.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете частных камер. Было отмечено, что частники заинтересованы в росте количества штрафов и намеренно некорректно настраивают свои комплексы. Одна из таких компаний в 2018 году заработала на камерах 3,1 млрд руб.