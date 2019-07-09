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Решена судьба дорожных камер 

Авторамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Авторамблер
Ввод монополии на управление системами видеофиксации считают нецелесообразным в Минкомсвязи России. По словам главы министерства Константина Носкова, такое нововведение навредит "очень конкурентному рынку с хорошей динамикой".
Соответствующее предложение Минкомсвязь направило в правительство во вторник, предварительно посовещавшись с региональными властями, сообщает ТАСС. С министерством также оказались солидарны частные владельцы комплексов видеофиксации: они считают, что монополия приведет к росту цен. Сейчас же "рынок быстро развивается, быстро снижается стоимость благодаря конкуренции, " — отметил Носков.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете частных камер. Было отмечено, что частники заинтересованы в росте количества штрафов и намеренно некорректно настраивают свои комплексы. Одна из таких компаний в 2018 году заработала на камерах 3,1 млрд руб.
В июне правительство начало готовить постановление о назначении компании "ГЛОНАСС БДД" единственным закупщиком и оператором дорожных камер в России. По данным СПАРК, Ростех владеет 34% долей в компании, ГЛОНАСС — 30%, еще 36% принадлежат ООО "Сотка высоток".
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Автоновости , Ростех , Минкомсвязи РФ , Госдума , ИТАР-ТАСС
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