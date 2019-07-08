УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор

Заволжский моторный завод готовится к началу производства доработанной версии двигателя ZMZ Pro. Готовили новый агрегат для УАЗов с автоматической КПП — их продажа должна стартовать уже осенью — но и обычные "Патриоты" без обновлений не останутся.

Основной задачей инженеров УАЗа и ЗМЗ стало улучшение работы системы охлаждения двигателя. На Заволжском заводе заявили, что ради этого пришлось освоит около 30 оригинальных деталей, начиная от блока и головки цилиндров, а также картера опоры АКПП и заканчивая насосами, термостатами, коленвалами и более мелкими компонентами. Инвестиции в проект, по официальному сообщению, составили более 100 млн рублей: в такую сумму обошлась не только доработка мотора, но и подготовка сборочной линии.

На Ульяновский завод уже отгружена первая опытная партия модернизированных моторов из 25 экземпляров, причем один из них может потреблять как бензин, так и газ. До 15 июля обещано поставить на УАЗ еще 12 усовершенсивованных двигателей, предназначенных специально для "Патриотов" с автоматом. К серийному производству моторов приступят после завершения цикла всех испытаний.

Предполагается, что обновленный ZMZ Pro будет устанавливаться не только на УАЗы с АКПП. Из 40 тысяч моторов, которые на ЗМЗ планируется производить ежегодно, для спарки с автоматической КПП, известной под кодом 6L50, предназначены 10 000 экземпляров.

Интересно, что специалисты УАЗа отдельно оговаривают, что обновление мотора повлечет за собой и улучшение потребительских качеств самого "Патриота". В частности, должен уменьшиться срок прогрева двигателя, а, следовательно, салон внедорожника будет быстрее становиться теплым в холодную погоду.

Официально о стоимости УАЗ Патриот с автоматической КПП на заводе пока не говорят: предположительно, доплата составит от 60 до 100 тысяч рублей, причем комплектовать автоматом планируется только внедорожники дорогих комплектаций. Премьера новинки должна состояться уже в сентябре.