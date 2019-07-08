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Audi предсказала конец эры дисплеев 

Автовести 7 часов назад
Фото: © Audi
Руководство Audi выступило с неожиданным прогнозом касательно будущего развития интерфейса "человек-машина". Компания, немало сил положившая на продвижение технологии цифровых приборных панелей, утверждает, что через 10 лет они станут не нужны.
Человек, который продолжает ездить за рулем не такого уж и старого — скажем, десятилетнего — автомобиля и по какой-то причине ни разу за последние годы не заглядывавший в салоны новейших моделей будет, безусловно, очень удивлен. И засомневается, не попал ли он в кабинет или гостиную комнату да еще и новогодней елкой на самом видном месте: уж слишком увлеклись автопроизводители в угоду всеобщей гаджетомании и прочим модным тенденциям большими тачскринами и разноцветной иллюминацией. И хотя кое-какая польза от этой электронной вакханилии все же имеется, но аж в глазах рябит, и как-то уже не до руления становится…
И вот своим видением перспектив возможности диалога между водителем и бортовым электронным комплексом с изданием Autocar поделился шеф-стилист марки Audi Марк Лихте. По его глубокому убеждению (а он, надо полагать, знает, о чем говорит), "дисплейная гонка" между производителями, соревнующимися сейчас в размерах мониторов мультимедийных систем и приборных панелей, скоро сойдет на нет.
Марк Лихте считает, что в будущем разного рода цифровые панели и тачскрины начнут становиться меньше, а их место займут проекционные дисплеи. По сравнению с текущей ситуацией функционал таких дисплеев и размеры их экранов будут стабильно увеличиваться, и не исключено, что автопроизводители найдут-таки возможность реализовать концепцию "дополненной реальности".
Кроме того, по мнению Лихте, еще одним шагом к уменьшению размеров бортовых мониторов станет развитие систем голосового управления. В касаниях пальцами каких-то управляющих элементов просто не будет нужды, так как водитель сможет настраивать подавляющее большинство параметров при помощи голосовых команд.
Считается, что некоторые принципы своей новой концепции Audi реализует уже через несколько лет — например, на серийной модификации электрического кроссовера Q4 e-tron, которая должна появиться в продаже в 2021 году.
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Автоновости , Audi , Марк Лихте
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