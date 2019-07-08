Специальные предложения Lexus в июле 2019 года

C 1 по 31 июля 2019 года в дилерской сети Лексус на территории РФ действуют специальные цены на премиальные компактные кроссоверы Lexus UX и премиальные городские кроссоверы Lexus NX , а также специальные предложения на приобретение других моделей линейки премиальных кроссоверов и внедорожников Lexus, элегантных бизнес-седанов ES и роскошных флагманских седанов LS.

В июле 2019 года клиенты имеют возможность выгодно приобрести премиальный компактный кроссовер Lexus UX по специальной сниженной цене от 1 899 000 рублей (обычная цена — от 2 316 000 рублей) с учетом выгоды по Trade-in 200 000 рублей и дополнительной скидки. Также для всех покупателей инновационного Lexus UX подготовлено уникальное предложение: каждый из них в течение трех лет будет полностью избавлен от забот, связанных с владением автомобилем, благодаря специальной программе «Три года без забот». В стоимость покупки нового компактного кроссовера, независимо от версии и комплектации, уже включены 3 года технического обслуживания, 3 года использования сервиса «Помощь на дороге», а также 3 года гарантии на автомобиль. Благодаря этому покупатели Lexus UX смогут сфокусироваться на получении удовольствия от управления и владения автомобилем, полностью избавив себя от привычной рутины автовладельца.

Премиальные городские кроссоверы Lexus NX с 1 по 31 июля предлагаются по специальной сниженной цене от 2 149 000 рублей (обычная цена — от 2 557 000 рублей) с учетом выгоды по Trade-in 250 000 рублей для лояльных клиентов Lexus и дополнительной скидки. Кроме того, все клиенты, воспользовавшиеся в июле программой Lexus Trade-in при покупке кроссовера NX, получают выгоду 200 000 рублей.

В рамках специального предложения в июле 2019 года, при приобретении премиального кроссовера Lexus RX или Lexus RX 350L в любой из существующих комплектаций, воспользовавшиеся программой Lexus Trade-in клиенты получают преимущество в 250 000 рублей, а для лояльных клиентов Lexus выгода составит 300 000 рублей.

Выгода клиентов, приобретающих с 1 по 31 июля с использованием программы Lexus Trade-in флагманский внедорожник Lexus LX в любой из существующих комплектаций, составляет 350 000 рублей. При приобретении в этот период роскошного внедорожника Lexus GX в рамках программы Lexus Trade-in выгода клиентов составит 300 000 рублей.

Дополнительным преимуществом для любого приобретающего кроссовер или внедорожник Lexus, помимо всех специальных предложений, является длительное сохранение высокой остаточной стоимости этих моделей — Lexus всегда в пользу клиента.

В июле помимо выгоды в 200 000 рублей, а для лояльных клиентов Lexus — 250 000 рублей при использовании условий программы Lexus Trade-in при приобретении элегантного бизнес-седана Lexus ES в любой из существующих комплектаций клиент имеет возможность воспользоваться специальными условиями страхования КАСКО — привлекательным тарифом 5,8%.

Все приобретенные в июле автомобили Lexus ES, NX, RX, GX, LX получают автоматическое подключение к программе Lexus «Помощь на дороге» сроком на 3 года. Сервисная программа «Помощь на дороге» дает клиентам возможность выйти из различных затруднительных ситуаций, которые могут возникнуть в пути, при помощи одного телефонного звонка. Представители Lexus оперативно предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить мобильность клиента с привычным для него уровнем комфорта.