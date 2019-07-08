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АВТОВАЗ не ожидает роста российского авторынка по итогам 2019 года 

Автостат 4 часа назад
Фото: ТАСС
АВТОВАЗ не ожидает роста российского авторынка по итогам 2019 года и оценивает ситуацию как трудную, заявил президент компании Ив Каракатзанис.
«Рынок за первое полугодие сократился на 2,4%, и мы не видим пока возможности увеличения рынка до конца года. Ситуация на рынке трудная, и мы готовимся к различным сценариям развития», — сказал Каракатзанис, которого цитирует агентство «Финмаркет».
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 174186 автомобилей LADA, что на 2% выше показателя годичной давности.
Рыночная доля LADA, по собственным оценкам компании в отчетный период составила 21%. Бестселлером АВТОВАЗа стала LADA Granta, чья реализация в январе-июне выросла на 40% и составила 63982 автомобиля. Второй результат по объему реализации показала LADA Vesta — 55784 проданных машины (+12%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, чья реализация составила 20662 автомобиля (-2%).
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Автоновости , Lada Largus , Lada Granta , Lada Vesta , Lada , Автоваз , ИА "Финмаркет"
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