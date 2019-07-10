Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные в России подержанные автомобили возрастом до трёх лет. Об этом сообщают «Известия».
По данным за январь — май 2019 года, первое место занимает Kia Rio (продано более 10 тыс. машин).
Вторая позиция — у Lada Granta (9,3 тыс.), третья — у Hyundai Solaris (почти 8,6 тыс.).
Далее следуют Lada Vesta, Toyota Camry, Lada Largus, Volkswagen Polo, Lada 4x4, Lada Priora и Renault Duster.
Ранее Nation News сообщало, что стали известны самые популярные автомобили со средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей за шесть месяцев 2019 года.