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Эксперты назвали самые популярные подержанные автомобили в России 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные в России подержанные автомобили возрастом до трёх лет. Об этом сообщают «Известия».
По данным за январь — май 2019 года, первое место занимает Kia Rio (продано более 10 тыс. машин).
Вторая позиция — у Lada Granta (9,3 тыс.), третья — у Hyundai Solaris (почти 8,6 тыс.).
Далее следуют Lada Vesta, Toyota Camry, Lada Largus, Volkswagen Polo, Lada 4x4, Lada Priora и Renault Duster.
Ранее Nation News сообщало, что стали известны самые популярные автомобили со средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей за шесть месяцев 2019 года.
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Автоновости , Hyundai , Lada Largus , Lada Granta , Renault Duster , Kia , Hyundai Solaris , Lada Vesta , Volkswagen Polo , Lada , Toyota , Lada Priora , Volkswagen , Renault , Kia Rio , Toyota Camry
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