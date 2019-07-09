Скандал с утечкой данных автомобилистов получил продолжение

МВД отказались возбуждать дело по факту утечки в сеть информации о миллионах парковочных сессий россиян в Москве, сообщает Autonews. Правоохранители не нашли в инциденте события преступления, в то время как юристы уверены, что произошедшее может угрожать безопасности тысяч автолюбителей.

Ранее в Сети на профильном портале появилась возможность при помощи телеграм-бота по номеру автомобиля узнать место, время и продолжительность стоянки на платной парковке в столице.

Новость вызвала широкий общественный резонанс. Адвокат Александр Леманн, заявив, что произошедшее является грубейшим нарушением прав граждан на личную жизнь, обратился в столичную прокуратуру с требованием провести проверку и выяснить, законна ли деятельность портала.

«Незаконное распространение персональных данных граждан имеет корыстный интерес и направлено исключительно на получение материальной выгоды, что недопустимо в правовом государстве», — говорится в заявлении юриста.

В результате прокуратура перенаправила обращение в Роскомнадзор Следственный комитет . В Роскомнадзоре заявили, что факт нарушения прав адвоката отсутствует. Следователи спустили заявление в МВД, в итоге запрос лег на стол участкового по Мещанскому району, который в своём ответе подчеркнул, что «в материале отсутствует событие преступления».

Адвокат Сергей Жорин заявил, что обнародование информации о парковочных сессиях может нести угрозу не только личной жизни граждан РФ, но и их безопасности, поскольку у злоумышленников теперь есть возможность отслеживать наиболее посещаемые адреса жертв.