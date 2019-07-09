Шеф Opel пообещал россиянам именно те модели, которые они хотят

Известие о возвращении Opel в Россию вызвало широкий позитивный резонанс, и теперь осталось лишь дождаться появления автомобилей с хорошо знакомой зигзагообразной эмблемой у новоявленных дилеров марки. Однако всех терзают сомнения: неужели дело ограничится лишь уже анонсированной парой моделей? Нет, руководство компании обещает гораздо большее многообразие, включая компактные кроссоверы.

Как известно, Opel намерен поставить на производство в Калуге в первую очередь две коммерческие модели — пассажирский Zafira Life и фургон Vivaro Transporter. А с немецкого завода в Айзенахе будут налажены поставки кроссовера Grandland X, которому на первое же время и придется отдуваться за весь потребительский модельный ряд, и уже понятно, что это будет вовсе не бюджетный вариант. Но что же дальше? Обнадеживающую информацию озвучил ни кто иной, как собственнолично генеральный директор Opel Михаэль Лохшеллер, причем тема возобновления деятельности бренда в России стала одной из главных в интервью, которое он дал изданию Automotive News Europe.

В частности, вот что он ответил на вопрос, о том, собирается ли Opel предложить России какой-то особенный модельный ряд:

"Мы намерены сделать ставку на продаже в России тех же автомобилей, которые продаем в Европе. Это именно то, что любят и ждут российские покупатели. Вопрос лишь в том, будем ли мы их импортировать или производить на месте? Местная сборка намного лучше с точки зрения общей структуры затрат, так что мы планируем запустить производство нескольких автомобилей [на заводе PSA Group] в Калуге".

Какие именно это могут быть модели, помимо вышеупомянутых коммерческих, вполне можно предположить, но тут ожидаются сюрпризы. Ранее руководство немецкой марки уже декларировало, что продолжит обеспечивать рынок небольшими бюджетными автомобилями, невзирая на прекращение производство компакта Adam.

"Мы надеемся, что можем удовлетворить спрос в этом сегменте, предложив автомобили подобного класса с разными типами кузовов, включая небольшие вседорожники, и, конечно, рассчитываем на интерес к новой Corsa", — такими планами поделился шеф Opel.

Вполне вероятно, что можно рассчитывать и на адекватную ценовую политику Opel в России благодаря оптимизации бизнеса в целом после перехода марки в собственность владения PSA.

"Самый большой прогресс достигнут в снижение сложности производства, это ключевой аспект, который влияет на все, — поясняет г-н Лохшеллер. — В первую очередь мы сократили число платформ, но если также сократить число вариантов рулей, сидений, цветов кузова, то и это значительно снижает производственные затраты. И уже не нужно так много производственных площадей, и теперь лишнее пространство, которое образовалось на некоторых заводах, мы продали или арендовали нашим поставщикам, что, в свою очередь, значительно снижает затраты на логистику".

Стало быть, ждем хороших и разных моделей Opel по приемлемым ценам.