Hyundai готовит к дебюту новую модель

Южнокорейская компания Hyundai опубликовала тизер некой модели для Европы, которая призвана продемонстрировать «совершенно новый дизайн экстерьера и интерьера, передовые функции безопасности и мультимедиа». В компании полагают, что новинка может стать «лидером в своем классе», однако в каком именно, не уточняют.

Премьера модели состоится осенью на автосалоне во Франкфурте. А в ближайшие несколько недель Hyundai обещает раскрыть больше подробностей о новом автомобиле.

По одной из версий, корейцы готовятся к модернизации линейки компактных машин, в том числе, хэтчбека i20. Можно предположить, что в сентябре компания покажет именно эту модель. По другой версии, тизер демонстрирует новый субкомпактный кроссовер, который будет позиционироваться ниже Hyundai Venue.

Ранее появилась информация о планах компании относительно седанов. В частности, руководство Hyundai считает отказ от четырехдверок преждевременным. В будущем автомобили с таким типом кузова получат больше отличий от кроссоверов по дизайну, а также сменят свое позиционирование.