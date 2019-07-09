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Hyundai готовит к дебюту новую модель 

Motor.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Hyundai
Южнокорейская компания Hyundai опубликовала тизер некой модели для Европы, которая призвана продемонстрировать «совершенно новый дизайн экстерьера и интерьера, передовые функции безопасности и мультимедиа». В компании полагают, что новинка может стать «лидером в своем классе», однако в каком именно, не уточняют.
Премьера модели состоится осенью на автосалоне во Франкфурте. А в ближайшие несколько недель Hyundai обещает раскрыть больше подробностей о новом автомобиле.
По одной из версий, корейцы готовятся к модернизации линейки компактных машин, в том числе, хэтчбека i20. Можно предположить, что в сентябре компания покажет именно эту модель. По другой версии, тизер демонстрирует новый субкомпактный кроссовер, который будет позиционироваться ниже Hyundai Venue.
Ранее появилась информация о планах компании относительно седанов. В частности, руководство Hyundai считает отказ от четырехдверок преждевременным. В будущем автомобили с таким типом кузова получат больше отличий от кроссоверов по дизайну, а также сменят свое позиционирование.
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Автоновости , Hyundai
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