Новая семиместная версия кросса Renault Triber, имеющая в длину больше четырёх метров, должна быть практичной и универсальной. Дебют авто состоялся в Нью-Дели.
Модель поступит в продажу в начале августа текущего года. Вначале версия появится на территории Индии.
Renault Triber построили на базе CMF-A+. Авто сильно похоже на Kwid. За счёт вертикального профиля кросса в задней части освобождается место для пассажиров третьего ряда.
Благодаря функциональным рейлингам на крыше, а также чёрной облицовке, авто получило практическую привлекательность. Транспортное средство вмещает семь пассажиров. В случае сложенного третьего ряда сидений объем багажника увеличивается до 625 л.
В салоне установлена цифровая приборная панель, восьмидюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, которая поддерживает Apple CarPlay, а также Android Auto.
Авто с базовым пакетом оснащается электрическими стеклоподъемниками, кнопкой запуска мотора, центральным подлокотником с охлаждением, вентиляционными отверстиями и электрическими розетками для 3 рядов, боковыми зеркалами с электроприводом.
Список стандартного оборудования подразумевает наличие двух подушек безопасности, ABS, задних датчиков парковки, системы оповещения о скоростном превышении.
Новую модель оснастили однолитровым бензиновым двигателем на 72 лошадиные силы. Мотор функционирует вместе с пятиступенчатой МКПП либо пятискоростной автоматической трансмиссией AMT.
В моторную линейку транспортного средства вошёл также однолитровый силовой агрегат с турбонаддувом, работающий на бензине.