Renault Triber начнут продавать в августе 2019 года

Новая семиместная версия кросса Renault Triber, имеющая в длину больше четырёх метров, должна быть практичной и универсальной. Дебют авто состоялся в Нью-Дели.

Модель поступит в продажу в начале августа текущего года. Вначале версия появится на территории Индии.

Renault Triber построили на базе CMF-A+. Авто сильно похоже на Kwid. За счёт вертикального профиля кросса в задней части освобождается место для пассажиров третьего ряда.

Благодаря функциональным рейлингам на крыше, а также чёрной облицовке, авто получило практическую привлекательность. Транспортное средство вмещает семь пассажиров. В случае сложенного третьего ряда сидений объем багажника увеличивается до 625 л.

В салоне установлена цифровая приборная панель, восьмидюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, которая поддерживает Apple CarPlay, а также Android Auto.

Авто с базовым пакетом оснащается электрическими стеклоподъемниками, кнопкой запуска мотора, центральным подлокотником с охлаждением, вентиляционными отверстиями и электрическими розетками для 3 рядов, боковыми зеркалами с электроприводом.

Список стандартного оборудования подразумевает наличие двух подушек безопасности, ABS, задних датчиков парковки, системы оповещения о скоростном превышении.

Новую модель оснастили однолитровым бензиновым двигателем на 72 лошадиные силы. Мотор функционирует вместе с пятиступенчатой МКПП либо пятискоростной автоматической трансмиссией AMT.

В моторную линейку транспортного средства вошёл также однолитровый силовой агрегат с турбонаддувом, работающий на бензине.