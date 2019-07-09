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Начались продажи Renault Dokker Stepway в России 

Авторамблер + ещё 5 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker — Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.
Вседорожный Dokker Stepway получил обновленную подвеску и увеличенный дорожный просвет до 190 мм. Двигатель обшили стальной защитой, добавили защиту топливопроводов и полноразмерное запасное колесо. Мотор Stepway специально подготовлен к русской зиме и не боится холодов, отметил в пресс-релизе французский бренд.
Экстерьер модели обзавелся дополнительными элементами, призванными улучшить внедорожные показатели. В частности, Stepway оснастили накладками на оба бампера и расширителями колесных арок. На крыше установили рейлинги для перевозки крупногабаритного груза, а передние противотуманки получили хромированную окантовку.
Салон тоже отличается от стандартного Dokker: появилась новая обивка сидений, рулевое колесо обили кожей с логотипом Stepway и добавили декоративные матовые вставки на переднюю панель. Для задних пассажиров добавили столики, как в самолетах, а для водителя — подлокотник. В список оборудования входит кондиционер, круиз-контроль, обогрев передних сидений и 15-дюймовые легкосплавные диски.
В качестве опции предлагается система мультимедиа с поддержкой смартфонов, камера заднего вида и парктроник.
На выбор предлагается два вида агрегатов: 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 82 л.с. и 90-сильный дизель объемом 1,5 л. Оба варианта работают в паре с механической трансмиссией. За версию с бензиновым мотором просят от 1,05 млн руб., что за 100 тыс. дороже стандартного Dokker. Stepway с дизельным мотором без дополнительных опций предлагают за 1,17 млн руб.
На прошлой неделе Renault запустил продажи недорогого кросс-купе Arkana российской сборки.
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Автоновости , Бортжурнал , Renault , Renault Dokker
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