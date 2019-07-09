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Садко-Next: наследник легендарного вездехода ГАЗ-66 встает на конвейер 

Автовести 5 часов назад
Фото: © Влад Бахман, АвтоВести
Публичная история перспективного проекта группы ГАЗ началась еще четыре года назад после дебюта на одной из тематических выставок. В прошлом году ГАЗ показывал Садко-NEXT в Ганновере, а сейчас заводу удалось получить на грузовик один заветный документ.
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на этот проект. Документ, с одной стороны, подтверждает скорое начало производства грузовика, а с другой, как водится, раскрывает кое-какие технические характеристики серийной машины.
Согласно ОТТС, Садко-Next капотной компоновки будет выпускаться с однорядной двухдверной кабиной с тремя посадочными местами. Длина новинки составит 6 270 мм при колесной базе 3 770 мм, ширина — 2 345 мм, а высота по тентовому верху — 2 800 мм. Заявленная грузоподъемность — до 2 620 кг, при этом грузовику разрешено еще и буксировать прицеп массой до 2 650 кг (при наличии у прицепа тормозной системы).
Комплектоваться Садко-Next будет 150-сильным дизелем ЯМЗ-534-43, который будет работать в паре с 5-ступенчатой механической КПП, 2-ступенчатой раздаткой и системой полного привода.
В подвеске применены продольные полуэллиптические рессоры с гидравлическими амортизаторами, а тормозная система — с барабанными механизмами и пневматическим приводом. К слову, она оснащена пневмовыводами для подключения прицепа, а тягово-сцепное устройство может войти в базовую комплектацию.
Кроме того, новому грузовику обещаны лебедка, система регулировки давления в шинах, фирменный шноркель, дополнительный топливный бак объемом до 95 л и тому подобное.
Правда, пока не уточняется, что из вышеперечисленного будет устанавливаться по умолчанию, а что превратится в платные опции.
Также неизвестными пока остаются точные сроки начала серийной сборки этого долгожданного автомобиля.
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Автоновости , Группа ГАЗ
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