Садко-Next: наследник легендарного вездехода ГАЗ-66 встает на конвейер

Публичная история перспективного проекта группы ГАЗ началась еще четыре года назад после дебюта на одной из тематических выставок. В прошлом году ГАЗ показывал Садко-NEXT в Ганновере, а сейчас заводу удалось получить на грузовик один заветный документ.

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на этот проект. Документ, с одной стороны, подтверждает скорое начало производства грузовика, а с другой, как водится, раскрывает кое-какие технические характеристики серийной машины.

Согласно ОТТС, Садко-Next капотной компоновки будет выпускаться с однорядной двухдверной кабиной с тремя посадочными местами. Длина новинки составит 6 270 мм при колесной базе 3 770 мм, ширина — 2 345 мм, а высота по тентовому верху — 2 800 мм. Заявленная грузоподъемность — до 2 620 кг, при этом грузовику разрешено еще и буксировать прицеп массой до 2 650 кг (при наличии у прицепа тормозной системы).

Комплектоваться Садко-Next будет 150-сильным дизелем ЯМЗ-534-43, который будет работать в паре с 5-ступенчатой механической КПП, 2-ступенчатой раздаткой и системой полного привода.

В подвеске применены продольные полуэллиптические рессоры с гидравлическими амортизаторами, а тормозная система — с барабанными механизмами и пневматическим приводом. К слову, она оснащена пневмовыводами для подключения прицепа, а тягово-сцепное устройство может войти в базовую комплектацию.

Кроме того, новому грузовику обещаны лебедка, система регулировки давления в шинах, фирменный шноркель, дополнительный топливный бак объемом до 95 л и тому подобное.

Правда, пока не уточняется, что из вышеперечисленного будет устанавливаться по умолчанию, а что превратится в платные опции.

Также неизвестными пока остаются точные сроки начала серийной сборки этого долгожданного автомобиля.