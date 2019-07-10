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Компания MINI выпустила первый серийный электрокар 

Мир24 + ещё 5 26 минут назад
Фото: «Мир 24» / Анна Тимошенко
Компания MINI выпустила свой первый серийный электрокар MINI Cooper SE, пишет издание Autonews.
Как отмечается, модель оборудована электрическим двигателем от BMW i3S. Его мощность — 184 лошадиных сил, что позволяет разгоняться с 0 до «сотни» за 7,3 секунды. Максимальная скорость разгона ограничена 150 км/ч.
Представители компании охарактеризовали данный хэтчбек единственным представителем электрокаров премиального уровня среди небольших машин.
Внешне новый Cooper состоит из «закрытой» радиаторной решетки со вставками желтого цвета. Колесные диски сделаны из алюминия, а разъем для подзарядки у автомобиля находится с правой стороны. Литий-ионные аккумуляторы, располагаются под полом машины, они способны обеспечить поездку от 235 до 270 километров. Зарядка на 11 кВт поможет восполнить батареи до 80% за 2,5 часа, а при использовании 50-киловатнной быстрой системы — за 35 минут.
В стандартную комплектацию авто входят светодиодные головные фары, климат-контроль, мультимедиа с 6,5-дюймовым тачскрином и навигатором.
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Автоновости , BMW , Mini Cooper
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