Универсал Lada Largus после обновления резко подорожал

Обновленный Largus посвежел внешне, а также получил новые опции безопасности и комфорта. Стартовая цена новинки выросла почти на 100 тыс. руб. — до 686,9 тыс. руб.

От предшественника рестайлинговую модель отличают модернизированная решетка радиатора с трехмерным логотипом Lada и увеличенный шильдик на задних распашных дверях. Новые лого также разместили на рулевом колесе и ступичных колпаках. Сиденья обили новой тканью, а головную оптику научили отключаться при выключении зажигания.

Largus предлагают в двух комплектациях. Теперь четыре динамика аудиосистемы, расположенные спереди и сзади, предлагаются уже в начальной модификации Comfort стоимостью от 686,9 тыс. руб. Раньше они были доступны только в более дорогих версиях. Кроме того, для коммерческих фургонов можно докупить пакет опций Plus, включающий в себя зеркала с обогревом и электроприводом, датчики парковки и рейлинги на крыше — такой автомобиль обойдется в 676,9 тыс. руб.

Во второй комплектации Luxe Largus получил черную центральную стойку, а также обновленный пакет Prestige с глубокой тонировкой задней полусферы остекления. Стоимость модели стартует с отметки в 722,9 тыс. руб. Для сравнения, цены на предыдущее поколение Largus варьируются от 590,9 тыс. до 899,9 тыс. руб.

Моторы Largus остались прежними. В линейку входят два 1,6-литровых бензиновых агрегата с отдачей 87 и 106 л.с., которые сочетаются с пятидиапазонным "автоматом" и полным приводом.