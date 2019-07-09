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Универсал Lada Largus после обновления резко подорожал 

Авторамблер 5 часов назад
Фото: АвтоВАЗ
Обновленный Largus посвежел внешне, а также получил новые опции безопасности и комфорта. Стартовая цена новинки выросла почти на 100 тыс. руб. — до 686,9 тыс. руб.
От предшественника рестайлинговую модель отличают модернизированная решетка радиатора с трехмерным логотипом Lada и увеличенный шильдик на задних распашных дверях. Новые лого также разместили на рулевом колесе и ступичных колпаках. Сиденья обили новой тканью, а головную оптику научили отключаться при выключении зажигания.
Largus предлагают в двух комплектациях. Теперь четыре динамика аудиосистемы, расположенные спереди и сзади, предлагаются уже в начальной модификации Comfort стоимостью от 686,9 тыс. руб. Раньше они были доступны только в более дорогих версиях. Кроме того, для коммерческих фургонов можно докупить пакет опций Plus, включающий в себя зеркала с обогревом и электроприводом, датчики парковки и рейлинги на крыше — такой автомобиль обойдется в 676,9 тыс. руб.
Во второй комплектации Luxe Largus получил черную центральную стойку, а также обновленный пакет Prestige с глубокой тонировкой задней полусферы остекления. Стоимость модели стартует с отметки в 722,9 тыс. руб. Для сравнения, цены на предыдущее поколение Largus варьируются от 590,9 тыс. до 899,9 тыс. руб.
Моторы Largus остались прежними. В линейку входят два 1,6-литровых бензиновых агрегата с отдачей 87 и 106 л.с., которые сочетаются с пятидиапазонным "автоматом" и полным приводом.
С 1 июля АвтоВАЗ поднял цены на самые ходовые автомобили. На 0,8%-1,1% в цене выросли все комплектации Lada Granta и Lada Vesta, а Largus подорожал на 0,2–1,5%.
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Автоновости , Lada Largus , Lada Granta , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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