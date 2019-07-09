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Россияне игнорируют скидки ГИБДД 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
90% россиян не пользуются скидками на оплату штрафов ГИБДД. Об этом, как сообщает News.ru, свидетельствуют подсчеты банка «Русский Стандарт».
Согласно им, в январе-июне 2019 года лишь 11,9% автовладельцев использовали свое право заплатить 50% штрафа. 77,51% из них мужчины.
Быстрее других платили штрафы и, соответственно, получали скидки жители Липецка — за 10 дней. Жители подмосковного Долгопрудного оплачивали штрафы за 19 дней, Астрахани — за 28 дней. Они стали в рейтинге вторыми и третьими соответственно.
Средняя сумма штрафа за нарушение правил дорожного движения в первой половине года составила 693 рубля, а среднее время его оплаты — 191 день.
По мнению Сергея Дейнеки из БКС Премьер, столь долгая оплата штрафов и столь маленький процент пользователей скидок может объясняться тем, что россиянам сложно найти свободные деньги за короткий срок по причине ухудшения благосостояния населения.
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Автоновости , ГИБДД
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