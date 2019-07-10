Раскрыты адреса всех дорожных камер Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы опубликовал список с координатами всех дорожных камер столицы. Скачать документ можно на сайте ЦОДД.

В организации подчеркнули, что адреса камер и раньше никто скрывать не пытался.

«Кстати, это был не секрет. Камеры отлично видно издалека, и каждый навигатор о них знает», — отметили в ЦОДД.

В списке содержится информация о 2 476 комплексах фото— и видеофиксации. Большая часть из них штрафует не только за скорость, но и за нарушения движения по выделенным полосам, за пересечение сплошной линии разметки, поворот из чужого ряда, проезд на красный свет и непропуск пешеходов.

В предоставленной ЦОДД таблице указаны точные адреса каждой камеры с указанием GPS-координат. Какой именно тип нарушения фиксирует та или иная камера, не уточняется.

До этого портал Autonews публиковал список камер, фиксирующих поворот не из того ряда. Большинство из них установлено на съездах с ТТК и МКАД на вылетные магистрали.

Список с адресами подмосковных камер также публиковал областной Минтранс на своем официальном сайте.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал перестать специально прятать камеры на опасных участках дорог. Он подчеркивал, что комплексы в первую очередь устанавливаются в целях снижения аварийности и для повышения дисциплины автомобилистов, а не ради штрафов.

На фоне этого в Госдуму внесли законопроект об отстранении частных компаний и физических лиц от функций фото— и видеофиксации нарушений скорости.

Несколько лет назад коммерческие компании и физлица начали заключать договоры концессии на фото— и видеофиксацию нарушений ПДД с региональными властями. Авторы законопроекта считают, что после этого передвижные комплексы начали появляться не на участках с высокой аварийностью, а там, где люди чаще нарушают скоростной режим. В документе говорится, что частники иногда некорректно устанавливают камеры по отношению к дороге либо искусственно изменяют показатель погрешности, чтобы увеличить число выявленных нарушений.