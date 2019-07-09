На пути кортежа Путина в Екатеринбурге нашли подозрительный контейнер

На улице Машинной, 46 в Екатеринбурге за 15 минут до проезда президентского кортежа обнаружили неизвестный предмет — красно-черный контейнер на обочине дороги. Его увезли вызванные на место силовики, сообщают СМИ.

Предмет заметили сотрудники спецроты ДПС . После этого к месту подъехали, предположительно, сотрудники ФСО в штатском и военные, сообщает 66.ru.

«Сотрудника одели в специальную форму, он ходил вокруг коробки и всех отгонял», — описала ситуацию очевидец произошедшего.

После этого предмет упаковали в коробку и увезли. Вскоре по Машинной улице проехал кортеж Владимира Путина , который направлялся в Кольцово, чтобы вылетать из Екатеринбурга.

Портал пишет, что перед отъездом президент без предупреждения вышел к людям, которые ждали открытия дороги на проспекте Ленина. Задержка дала время работникам спецслужб, которые выясняли происхождение предмета на Машинной улице.

Путин во вторник работал в Екатеринбурге, где посетил выставку «Иннопром», пообщался со студентами УрФУ и выступил на саммите по производству и индустриализации.