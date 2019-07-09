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Орешкин решил поехать в Тольятти на Lada 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о планах поехать на автомобиле на форум моногородов в Тольятти, передает РИА "Новости".
Отмечается, что это произойдет на следующей неделе.
Для поездки министр выбрал автомобиль Lada Xray.
"Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти", — сказал Орешкин.
Он отметил, что хочет пообщаться с россиянами по дороге.
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Автоновости , Lada , Lada XRAY , Максим Орешкин , Минэкономразвития , РИА Новости
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