Орешкин решил поехать в Тольятти на Lada 

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о планах поехать на автомобиле на форум моногородов в Тольятти, передает РИА "Новости".
Отмечается, что это произойдет на следующей неделе.
Для поездки министр выбрал автомобиль Lada Xray.
"Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти", — сказал Орешкин.
Он отметил, что хочет пообщаться с россиянами по дороге.