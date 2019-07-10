Турбоперекрестки придут на помощь водителям России

В предварительном национальном стандарте (ПНСТ) предполагается, что в России появятся светофоры с квадратными секциями и скоростные турбоперекрестки. Об этом пишут "Известия".

Согласно проекту, проезжая часть перед пешеходными перекрестками будет сужаться, разметка на дорогах станет менее скользкой, на перекрестках установят датчики движения.

По словам главы проектного технического комитета "Удобная дорога" Александра Шумского, турбоперекрестки станут совершенно новыми элементами. На них будет нанесена специальная разметка. Она будет подсказывать автомобилистам самую удобную траекторию движения.

"Нарисуем коридоры по принципу "кому направо, перестраиваться не должен", будет меньше конфликтных точек", — заявили в ЦОДД.

Уточняется, что для повышения безопасности пешеходов начнут использовать такие средства, как датчики движения, средства "успокоения потока" и специальную волнообразную разметку на тихоходных улицах.