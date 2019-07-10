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С конвейера сошел последний Volkswagen Beetle 

Motor.ru + ещё 6 59 минут назад
Фото: Motor.ru
В среду, 10 июля, на заводе в мексиканском Пуэбле завершилась сборка хэтчбека Volkswagen Beetle, который на местном рынке называли Vocho. Последний из произведенных экземпляров станет частью экспозиции музея.
С момента появления модели на рынке в конце 30-х годов прошлого века она была произведена в количестве 21,5 миллиона экземпляров. «Народный» автомобиль собирали на нескольких предприятиях, в том числе в Германии и Мексике, причем завод Пуэбле с 1967 года обеспечивал хэтчбеками Beetle всю Латинскую Америку.
Volkswagen Beetle был создан Фердинандом Порше по поручению Адольфа Гитлера. Beetle был призван стать бюджетным «народным» автомобилем по аналогии с Ford T в США. Задача Порше заключалась в том, чтобы машина вмещала до пяти человек и развивала скорость до 100 километров в час. На протяжение десятилетий «Жук» имел заднемоторную компоновку, пока в 1998 году не появился New Beetle, построенный на архитектуре модели Volkswagen Golf.
С конца 90-х годов двигатель на хэтчбеках располагался спереди. В 2012 году на рынок вышла модель нового поколения на платформе Jetta, а осенью 2018 года концерн принял решение о прекращении производства. Перед своим уходом Beetle получил две «прощальные» версии в США — Final Edition SE и Final Edition SEL стоимостью от 23 тысяч долларов.
В России автомобиль продавался вплоть до 2016 года — из-за низкого спроса и высокой цены (от 1,4 млн рублей) Volkswagen прекратил поставки Beetle на российский рынок.
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Автоновости , Volkswagen Beetle , Volkswagen Golf , Volkswagen , Porsche , Фердинанд Порше , Ford
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