Volkswagen «Жук» перестали выпускать

На заводе в Мексике перестали выпускать легендарный автомобиль модели Volkswagen «Жук» (Beetle), производившийся с 1938 года. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление компании.

Последний автомобиль сошел с конвейера в среду, 10 июля, под аплодисменты рабочих и звуки народной музыки мариачи. Серебристо-голубой автомобиль во время церемонии проехал несколько десятков метров — после этого он будет передан в музей.

VW «Жук» является наследником легендарного автомобиля Volkswagen Kafer, который производился с 1938 года по 2003 год. Оригинальный Volkswagen Kafer создавался конструктором Фердинандом Порше по распоряжению Адольфа Гитлера в 30-е годы и быстро завоевала признание общества. Kafer считается самым массовым автомобилем в истории, который многие годы выпускался без значительных изменений базовой конструкции.