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Volkswagen «Жук» перестали выпускать 

Lenta.ru + ещё 11 4 часа назад
Фото: Motor.ru
На заводе в Мексике перестали выпускать легендарный автомобиль модели Volkswagen «Жук» (Beetle), производившийся с 1938 года. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление компании.
Последний автомобиль сошел с конвейера в среду, 10 июля, под аплодисменты рабочих и звуки народной музыки мариачи. Серебристо-голубой автомобиль во время церемонии проехал несколько десятков метров — после этого он будет передан в музей.
VW «Жук» является наследником легендарного автомобиля Volkswagen Kafer, который производился с 1938 года по 2003 год. Оригинальный Volkswagen Kafer создавался конструктором Фердинандом Порше по распоряжению Адольфа Гитлера в 30-е годы и быстро завоевала признание общества. Kafer считается самым массовым автомобилем в истории, который многие годы выпускался без значительных изменений базовой конструкции.
С 2003 года в производство запустили обновленную версию — New Beetle, а в 2011 году было выпущено второе поколение Volkswagen Beetle.
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Автоновости , Volkswagen Beetle , Volkswagen , Porsche , Фердинанд Порше , Deutsche Welle
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