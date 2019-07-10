Эксперт высказался об идее создания турбоперекрестков в РФ

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин раскритиковал идею создания турбоперекрестков в России.

Похмелкин заявил, что создание турбоперекрестков — это еще один способ освоить бюджетные деньги, которые можно было бы вложить в более важные и нужные проекты.

«Никто только не может пояснить, что такое турбоперекрестки, зачем они нужны в России. Я, к сожалению, тоже не могу. Но мне кажется, что это не более чем освоение средств», — сказал Похмелкин НСН.

Вместо турбоперекрестков он предложил оборудовать полосы обгона на двухполосных магистралях и поставить там больше отбойников во избежание выезда на встречную полосу.

«Это понятные, простые, нужные вещи. А вместо этого нам предлагают дорогостоящие проекты, к тому же невнятно обоснованные с точки зрения дорожного движения», — заявил Похмелкин.

Ранее «Известия» написали, что в Москве на пересечении улиц Красного маяка и Чертановской появится первый в России турбоперекресток: круговое движение с указанием оптимальной траектории движения транспорта.