На российских дорогах появятся новые виды перекрестков

В России могут появиться скоростные турбоперекрестки по примеру европейских и светофоры с секциями не круглой, а квадратной формы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на предварительный национальный стандарт (ПНСТ).

Газета отмечает, что некоторые предложения из ПНСТ уже используются на российских дорогах, но не закреплены в ГОСТах — например, разметка— «вафельница» и диагональные пешеходные переходы. Но в документе есть и «совершенно новые» для России элементы — такие, как турбоперекрестки.

На эти перекрестки наносится специальная разметка, подсказывающая водителю максимально удобную траекторию движения по кольцу. Благодаря этому автомобилисты могут меньше перестраиваться при круговом движении.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили, что первый турбоперекресток может появиться в столице в 2019 году на пересечении улиц Красного маяка и Чертановской. Эксперты считают, что это снизит аварийность и повысит пропускную способность на 20–30 процентов.

«Нарисуем коридоры по принципу «кому направо, перестраиваться не должен», будет меньше конфликтных точек», — заявили в ЦОДД.

Кроме того, ПНСТ предлагает закрепить разные виды светофорных объектов. На стандартных конструкциях появятся новые элементы: стрелки, указывающие направление движения и возможность разворота, сигнал «красный крест» (дополнительно информирует о запрете движения встречного потока) и секция «идущий человек».

В светофорах с квадратными делениями, упомянутых в ПНСТ, лампы будут занимать всю площадь красной, желтой или зеленой секции.

Глава проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский отметил, что люди ориентируются на цвет, а не на форму светящихся секций. По его словам, благодаря увеличению площади свечения светофор станет более заметным. Кроме того, современные светофоры работают на светодиодах, которые проще сделать квадратными.

При этом лампы в самом светофоре могут быть разного размера: диаметр красной секции сделают больше (300 миллиметров), а желтой и зеленой секций — по 200 миллиметров.

Также проект ПНСТ предполагает, что дорожная разметка станет менее скользкой, на «зебрах» появятся датчики движения, а проезжую часть перед пешеходными переходами начнут сужать.

До середины августа проект ПНСТ будет находиться на общественном обсуждении. После этого будет принято решение о его утверждении. Еще от одного года до трех лет может понадобиться для доработки ПНСТ и его превращения в ГОСТ.