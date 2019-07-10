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Всевидящее око. Камеры учатся фиксировать нарушения на пешеходных переходах 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В Москве на некоторых участках дорог работают камеры, которые фиксируют нарушение, если водитель не пропустил пешехода. Как отмечают эксперты, доказать свою правоту автолюбителю будет почти нереально — с автоматикой не поспоришь.
Итак, приборы фиксации, размещенные на некоторых нерегулируемых переходных переходах, запрограммированы на проекцию траектории движения автомобилей и пешеходов. В результате анализа электроника приходит к выводу, приходится ли пешеходу останавливаться, замедляться или, наоборот, ускоряться в ходе движения по «зебре» из-за движения автомобиля. Если это так, то прибор фиксирует нарушение со стороны водителя.
Система анализирует расстояние от автомобиля до перехода, скорость движения пешехода и другие факторы, главный из которых — вероятность пересечения траекторий движения человека и транспортного средства. Если она велика, и пешеходу, чтобы избежать пересечения, приходится менять скорость перемещения, это повод для фиксации нарушения.
Единственное, что должен сделать водитель в этой ситуации, это замедлиться и принять меры к заблаговременной остановке автомобиля при виде пешехода, подходящего к «зебре». На самом деле ситуация пограничная, и обстоятельства проезда пешеходных переходов можно трактовать по-разному. Это может стать поводом для претензий со стороны водителей, которые будут настаивать на своей невиновности.
Например, водитель, увидев человека, снижает скорость перед «зеброй», но пугливый пешеход не верит в искренность его намерений и останавливается или, наоборот, припускает во весь опор. Если в этом случае автовладельцу выпишут штраф, он явно будет его оспаривать. Однако в центре организации дорожного движения, где мониторят данные с камер фиксации нарушений ПДД, напоминают, что пешеход — наиболее уязвимый участник дорожного движения, которого следует оберегать особо.
В то же время, отмечают специалисты ЦОДД, цель установки камер на переходах состоит не в том, чтобы непременно кого-то наказать, а в целях профилактики, чтобы предупредить водителей быть особо внимательными в районе пешеходных переходов. Напомним, что нарушение правил проезда пе на «зебре» карается штрафом в размере 2,5 тысячи рублей.
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