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«Серый» техосмотр: автомобилистов обложат огромными штрафами 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Госдума во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. за оформление карты без проведения техосмотра, сообщает ТАСС в среду.
Должностные лица попадут на штраф от 30 до 50 тыс. руб., а юридические — от 200 до 300 тыс., согласно новым поправкам в КоАП.
За отсутствие диагностической карты будут штрафовать на 2 тыс. руб., как и было предложено ранее. Выявлять машины, не прошедшие техосмотр, станут дорожные камеры, которые смогут выписывать штрафы один раз в сутки. Первоначально планировалось увеличить этот временной интервал до пяти суток.
Вторым законопроектом увеличили санкции для операторов, проводящих техосмотр без аккредитации — теперь их будут штрафовать на 30-50 тыс. руб. вместо предложенных ранее 5-10 тыс. руб. Штраф для юрлиц остался на уровне 100-300 тыс. руб. Кроме того, неаккредитованным операторам ТО будет грозить уголовная ответственность и срок до 5 лет в случае совершения преступления группой лиц или при получении "особо крупного дохода" за незаконную деятельность.
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Автоновости , Госдума , ИТАР-ТАСС
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