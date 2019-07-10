В России предложили ввести новый дорожный знак

«Данный знак будет способствовать концентрации лиц, занимающихся торговлей, рядом с этим знаком, что повысит их безопасность, а также сделает такую торговлю более организованной», — говорится в тексте документов.

По словам автора инициативы, в связи с тем, что большинство розничных магазинов на территории страны являются частью крупных розничных сетей, многие жители, желающие реализовывать товары собственного производства, вынуждены заниматься именно придорожного торговлей.

В качестве варианта обозначения такого знака Власов предложил изображение человека за придорожным прилавком.