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Вот так будет выглядеть обновленный Mitsubishi Pajero Sport 

Motor.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Mitsubishi Motors поделилась тизером модернизированного кроссовера Pajero Sport и раскрыла дату премьеры: она пройдет в Таиланде 25 июля. В компании пообещали, что новинка получит новый дизайн, «еще больше удобства, комфорта и качества».
C момента прошлой масштабной модернизации модели Pajero Sport прошло уже четыре года и настало время для планового обновления. Кроссовер 2020 модельного года, судя по опубликованному тизеру, выполнили в стиле недавнего L200. От пикапа модели достались массивные бамперы, по-иному оформленная радиаторная решетка и более узкая светодиодная оптика.
По предварительным данным, моторная гамма останется прежней. Она включает 3,0-литровый бензиновый V6 мощностью 209 лошадиных сил, рядный четырехцилиндровый 181-сильный турбодизель объемом 2,4 литра, а также 2,5-литровый дизель на тяжелом топливе, который доступен для модели в некоторых азиатских странах.
В России цены на кроссовер варьируются в диапазоне от 2 379 000 рублей за версию с 6-ступенчатой механикой и турбодизелем до 3 210 000 рублей за 8-диапазонный «автомат» в паре с бензиновым агрегатом.
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Автоновости , Mitsubishi Pajero Sport , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi , Mitsubishi Motors
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