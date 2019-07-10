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Mini Cooper S перешел на электротягу, и теперь он — Cooper SE 

Автовести 2 часа назад
Фото: © Mini
Компания Mini предъявила свой первый серийный электромобиль — трехдверный хэтчбек, который получил название Cooper SE. Утверждается, что по своим характеристикам новинка способна поспорить с иными спорткарами.
Внешне электрический Mini весьма напоминает не только обычные бензиновые хэтчбеки, но и концепт-кар, представленный в 2017 году — у него те же ярко-желтые акценты на кузове (включая и оригинальный логотип, символизирующий одновременно литеру Е и розетку) и аналогичные экстравагантные колесные диски. Правда, по сравнению с бензиновым собратом электромобиль прибавил 18 мм в высоту и 145 кг веса, но зато сохранил тот же объем багажника — от 211 до 731 л. В интерьере же появилось несколько новых переключателей — селекторы выбора режима работы системы рекуперации и одной из четырех программ функционирования бортовой электроники.
Силовую установку для новинки, судя по всему, позаимствовали у BMW i3. К слову, несмотря на существование баварского электрохэтча, в Mini называют свое творение "первым в мире компактным премиум-хэтчем с электромотором". Этот самый электромотор развивает 184 л.с. и 270 Нм, и способен разогнать хэтчбек до 100 км/ч за 7,3 секунды.
Правда, в Mini больше упирают на время набора 60 км/ч — оно более актуально для городских условий и составляет всего 3,9 секунды. Заявлено, что на первых 60 метрах разгона электромобиль способен идти нос к носу с привычными бензиновыми спорткарами. Правда, максимальная скорость Cooper SE ограничена 150 км/ч.
32,6-киловаттная батарея, имплантированная в панели пола, обеспечивает новинке запас хода от 235 до 270 км (по циклу WLTP). Минимальное время зарядки аккумуляторов на 80% составляет 35 минут, но для этого понадобится 50-киловаттное зарядное устройство. При использовании бытовой 11-киловаттной зарядки это время увеличится до 2,5 часов, а на полное восполнение энергозапаса уйдет еще на час больше.
Продавать Mini Cooper SE производитель намерен уже весьма добротно укомплектованным. В базовое оснащение войдут светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с навигацией и 6,5-дюймовым монитором, и тому подобное. В списке опций — разные высокотехнологичные вкусности и обширная программа персонализации. Прием заказов на электрокар в Европе уже открыт, но первые поставки намечены только на май следующего года.
Кстати, учитывая систему индексов, принятую в Mini для обозначения моделей, не исключено, что линейка электрокаров однажды пополнится и более бюджетными предложениями — например, Mini One E.
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Автоновости , BMW i3 , Mini Cooper S , Mini One , BMW , Mini Cooper
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