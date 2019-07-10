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В России придумали новый дорожный знак 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Василий Власов предложил МВД и Минтрансу ввести в России новый знак «Придорожная торговля». Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению депутата, такой знак нужен, чтобы обезопасить людей, занимающихся придорожной торговлей. Кроме того, знак сможет сделать этот вид деятельность более организованным, считает депутат.
«Данный знак будет способствовать концентрации лиц, занимающихся торговлей рядом с этим знаком», — заявил Власов.
В своих письмах в МВД и Минтранс он сообщил, что большинство россиян, желающих продать товары или продукты собственного производства, занимается именно придорожной торговлей.
Также Власов представил вариант дорожного знака: на нем изображен человек за прилавком.
Ранее Роспотребнадзор выступал за запрет придорожной торговли в России, но такую меру не поддержал Минпромторг.
При этом глава министерства Денис Мантуров отмечал, что работники этой сферы должны придерживаться медико-санитарных правил. Министр заявил «Российской газете» о необходимости решить вопрос удаленности торговли от дорог.
«Сколько должно быть метров от обочины? Два-три или 20-30, 50 метров? В 50 метрах от дороги уже сады давно растут, и никто их сносить не предлагает. Так что во всем должна быть мера», — отмечал он.
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Автоновости , Василий Власов , Денис Мантуров , Минпромторг , Госдума , Минтранс РФ , Роспотребнадзор , МВД , "Российская газета"
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