В России придумали новый дорожный знак

По мнению депутата, такой знак нужен, чтобы обезопасить людей, занимающихся придорожной торговлей. Кроме того, знак сможет сделать этот вид деятельность более организованным, считает депутат.

«Данный знак будет способствовать концентрации лиц, занимающихся торговлей рядом с этим знаком», — заявил Власов.

В своих письмах в МВД и Минтранс он сообщил, что большинство россиян, желающих продать товары или продукты собственного производства, занимается именно придорожной торговлей.

Также Власов представил вариант дорожного знака: на нем изображен человек за прилавком.

Ранее Роспотребнадзор выступал за запрет придорожной торговли в России, но такую меру не поддержал Минпромторг

При этом глава министерства Денис Мантуров отмечал, что работники этой сферы должны придерживаться медико-санитарных правил. Министр заявил «Российской газете» о необходимости решить вопрос удаленности торговли от дорог.