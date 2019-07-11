Знаменитый Saab 9-3 вновь встал на конвейер. Но теперь это электрокар

На заводе шведско-китайского концерна NEVS в городе Тяньцзине стартовало производство электрического седана под названием NEVS 9-3. При чем тут культовая шведская марка? Дело в том, что старт конвейера завершает затянувшийся процесс реанимации " Сааба ".

Фонд National Electric Vehicle Sweden (NEVS) стал владельцем прав на платформу Saab 9-3 еще в 2012 году, выкупив их (и часть других активов) у обанкротившейся фирмы. Первоначально предполагалось, что концерн займется выпуском обновленного седана (и несколько месяцев действительно пытался наладить производство), но через какое-то время в NEVS решили превратить 9-3 в электромобиль.

Mini Cooper S перешел на электротягу, и теперь он — Cooper SE В 2015 году в состав владельцев фонда вошли китайцы, а в январе нынешнего 51% акций NEVS выкупил консорциум Evergrande из Поднебесной (за сумму, близкую к миллиарду долларов). Соответственно, практически весь процесс создания электрического Saab 9-3 и предприятия по его сборке финансировался китайцами. Поэтому нет ничего удивительного, что выпускать электро-"Саабы" начали именно в Тяньцзине.

Правда, теперь это уже не Saab: автомобиль выйдет в свет под названием NEVS 93, хоть и будет, скорее всего, почти идентичен внешне своему донору. Дело в том, что права на марку у нынешних владельцев какое-то время назад отобрали.

Как сообщает издание Automotive News, новый завод способен собирать до 50 000 машин в год. Вероятнее всего, китайский рынок вполне способен "переварить" такое количество электромобилей, но в NEVS пока не рассекречивают характеристики седана. Впрочем, вряд ли они будут отличаться от тех, которыми располагал NEVS 93, впервые показанный еще в 2017 году — он был оснащен 177-сильным электромотором и обладал 300-километровым запасом хода. Так что, похоже, Илон Маск и компания Tesla пока могут спать спокойно.