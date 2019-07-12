Правительство одобрило изменения в тарифе ОСАГО

Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО. Его готовятся внести на рассмотрение в Государственную думу . Об этом сказано в сообщении на сайте Минфина

Проект закона в том числе позволяет страховщикам самостоятельно определять базовые ставки тарифов в отношении клиента в зависимости от его личностных характеристик. Ограничение на минимальный и максимальный размер ставки при этом сохраняется.

Кроме того, при формировании коэффициента «бонус-малус» (скидки за езду без аварий) в законопроекте предлагается учитывать историю вождения каждого автомобилиста.

Также документ предполагает, что начиная с 2020 года произойдет поэтапное исключение страховых коэффициентов, которые связаны с территорией преимущественного использования транспортного средства и его техническими характеристиками. Также с 1 января этого года страховая сумма за вред, причиненный жизни или здоровью, возрастет до двух миллионов рублей.