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Правительство одобрило изменения в тарифе ОСАГО 

360tv.ru + ещё 9 2 часа назад
Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО. Его готовятся внести на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сказано в сообщении на сайте Минфина.
Проект закона в том числе позволяет страховщикам самостоятельно определять базовые ставки тарифов в отношении клиента в зависимости от его личностных характеристик. Ограничение на минимальный и максимальный размер ставки при этом сохраняется.
Кроме того, при формировании коэффициента «бонус-малус» (скидки за езду без аварий) в законопроекте предлагается учитывать историю вождения каждого автомобилиста.
Также документ предполагает, что начиная с 2020 года произойдет поэтапное исключение страховых коэффициентов, которые связаны с территорией преимущественного использования транспортного средства и его техническими характеристиками. Также с 1 января этого года страховая сумма за вред, причиненный жизни или здоровью, возрастет до двух миллионов рублей.
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Автоновости , Видео , Госдума , Минфин
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