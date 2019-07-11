Анонсирован новый кроссовер Toyota

Линейка SUV японского бренда пополнится совершенно новой моделью, производство которой стартует в 2021 году, сообщает Toyota в пресс-релизе.

Пока компания не сообщает никаких подробностей о новинке. Она станет седьмым SUV в линейке бренда и присоединится к CH-R, RAV4, Highlander, 4Runner, Sequoia и Land Cruiser.

Кроссовер разработают специально для рынка США и будут собирать на совместном предприятии Mazda Toyota Manufacturing USA в штате Алабама, которое откроется как раз к 2021 году.

Изначально завод готовили к сборке Corolla, но из-за рекордных продаж кроссоверов и внедорожников, в том числе RAV4, предприятие решили переквалифицировать под выпуск SUV. Производство Corolla продолжится на заводе Toyota в Блю Спрингс, штат Миссисипи. Toyota объявила о создании совместного с Mazda предприятия стоимостью $1,6 млрд в августе 2017 года. С его конвейера будет сходить до 300 тыс. автомобилей в год, обещает компания.