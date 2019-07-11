Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota променяла Corolla на новый кроссовер 

Motor.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Toyota
На совместном предприятии Toyota-Mazda в городе Хантсвилл, штат Алабама, планируется наладить выпуск новой модели сегмента SUV. Ранее предполагалось, что там будут собирать седаны Corolla.
Речь идет о пока еще строящемся заводе Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS). Согласно заявлению компании, на мощностях этой площадки «будут создавать новый, пока еще не анонсированный внедорожник». Отказ от сборки «Короллы» автопроизводитель объяснил «меняющимися требованиями рынка и растущим спросом на легкие грузовики и внедорожники».
Можно предположить, что Toyota запустит сборку серийной версии одного из представленных ранее шоукаров — FT-4X либо FT-AC. Первый показали в 2017 году и он представляет собой кроссовер-трансформер с необычной крышкой багажника. Она может открываться как целиком вверх, так и двумя створками нараспашку. Второй шоукар дебютировал в том же году. FT-AC — это «приключенческий» кроссовер со съемными «противотуманками», которые можно использовать как фонари.
Toyota /// Концепт Toyota FT-AC
Что касается Mazda, то этот бренд также намерен производитель на новом заводе «кроссовер, который станет новичком на североамериканском рынке». Вероятно, подразумевается компактный CX-30, который был представлен в марте этого года и должен стать глобальной моделью. Известно, что новинка поступит в продажу в 2020 году, тогда как строительство MTMUS завершится только в 2021 году.
Motor.ru: последние новости
В России отзывают автомобили Mercedes-Benz с трещинами Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь Nissan вывел на рынок обновленный пикап Navara
Комментарии
Автоновости , Toyota , Mazda
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Чечне ЗИЛ-130 превратили в хот-род с V8 от Mercedes1
В России отзывают более полсотни Mercedes-Benz
Эти кроссоверы меньше других теряют в цене
Что делать, если приходят чужие штрафы ГИБДД1
Три страшилки ГИБДД, в которые верят даже опытные водители
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:16
Какое наказание грозит водителю за сбитую дорожную камеру
Бортжурнал
01:02
Представлен красивейший суперкар De Tomaso
Автоновости
00:22
«Не уступил»: видео крупной аварии в Москве попало в сеть
ДТП
00:37
Автотрассу засыпало долларовыми купюрами
ДТП
01:41
«АвтоВАЗ» остановил производство
Автоновости
00:23
Водитель Lexus устроил гонки и врезался в скорую
ДТП
00:14
Пролетевшее через 4 полосы авто поехало дальше
ДТП
03:44
Автолюбителям посоветовали готовить кошельки
Автоновости
00:26
«Плохо будет всем»: ГИБДД хочет переписать ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение