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Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь 

Motor.ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Счетная палата обнаружила, что в перечне дорогостоящих машин, на которые распространяется повышающие коэффициенты транспортного налога, отсутствуют несколько моделей. Например, в списке не оказалось электромобиля Tesla Model S и гиперкара Bugatti Veyron Grand Sport.
По закону, автомобили стоимостью более трех миллионов рублей попадают под так называемый налог на роскошь — они облагаются повышенной ставкой транспортного налога. Коэффициент варьируется от 1,1 до трех в зависимости от цены, мощности двигателя и года выпуска.
Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин изучил перечень из 1193 моделей и их модификаций, обновленный Минпромторгом в марте этого года. В нем не оказалось Tesla Model S, которая стоит около четырех миллионов рублей, удлиненной версии Mercedes-AMG S 63 4Мatic за девять миллионов рублей и Bugatti Veyron Grand Sport, ценник на который достигает 100 миллионов рублей. Кроме того, по данным Штогрина, к некоторым моделям, присутствующим в перечне, повышающий коэффициент не применяется на протяжении первого года выпуска.
«Мы рассматривали результаты вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей, — заключил аудитор. — Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов».
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Комментарии
Автоновости , Bugatti Veyron , Tesla , Bugatti , Tesla Model S , Сергей Штогрин , Федеральная налоговая служба , Минпромторг , Счетная палата
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