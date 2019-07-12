Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Аналитическое агентство «Автостат» посчитало количество премиальных автомобилей в России, которые, несмотря на свою высокую стоимость, не попали в ежегодный перечень Минпромторга . Данные аналитиков есть в распоряжении РИА Новости.

Счетная палата РФ обнаружила несколько марок дорогих автомобилей, которые не попали в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, и предлагает усовершенствовать действующий механизм взыскания так называемого налога на роскошь, говорится в сообщении аудиторов по итогам проверки администрирования имущественных налогов за 2016 и 2017 годы.

По сообщению счетной палаты, в частности начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом вызывает вопросы у экспертов ведомства, так как он действует для автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей. В перечне не оказалось таких представителей премиального класса как TeslaMotors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron GrandSport. Список дорогостоящих машин ежегодно размещает Минпромторг на своем официальном сайте.

"Общее количество на 01.01.2019: Tesla Model S — 211 штук, Bugatti Veyron GrandSport — 2 штуки", — рассказали в Автостате.

Данными по удлиненному Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС агентство не располагает, но отмечает, что количество машин стандартного размера (есть в списке Минпромторга) на начало года было 2106 штук.

По действующему закону владельцы автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей должны оплачивать транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года — 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в пять-десять миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог — за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.

Сами ставки транспортного налога утверждаются на региональном уровне и отличаются в зависимости от территории, а конкретный перечень автомобилей, попадающих под повышенное налогообложение, утверждает Минпромторг, сейчас в него входит 1193 модели.