Российские власти отказались от идеи дорог со скоростным безлимитом

В России не будет дорог без ограничения скоростного режима. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов . Он отметил, что у правительства нет планов по вводу подобных магистралей, как это принято, например, в Германии.

В то же время член правительства допустил, что на некоторых российских дорогах режим ограничения скорости может быть пересмотрен в сторону увеличения. Но главный критерий для этого — соблюдение безопасности движения, подчеркнул Акимов.

На тех трассах, где повышение скоростного лимита не повлечет увеличение риска ДТП, это вполне возможно, признал вице-премьер. Но на участках, на которых фиксируется большое количество аварий, особенно с тяжелыми последствиями, никаких послаблений для водителей не будет, заверил он.

Комментарии, по поводу возможности ограничения скорости на некоторых дорогах, вице-премьер дал на фоне готовящихся изменений стандартов, предусматривающих повышение максимального скоростного порога на ряде направлений до 130 километров в час. Обоснование для этого готовит одно из подразделений минтранса

Максимально допустимая скорость, разрешенная в России, составляет 110 километров в час и распространяется на автомагистрали. Скоростной лимит есть во всех странах Европы. Исключение составляют разве что автобаны в Германии.

Так, в Польше и Болгарии допускается движение по автомагистралям со скоростью до 140 км/ч, во Франции, Италии, Австрии, Швейцарии, Дании, Чехии, Словакии и ряде других стран — не более 130 км/ч, в Швеции, Финляндии — до 120 км/ч. Во многих странах бывшего СССР, как и в России, сохранилось ограничение до 110 км/ч. Более строгие правила на островах. Так, на Кипре можно ездить со скоростью не более 100 км/ч, а в Исландии и вовсе до 90.

В каждом из случаев ключевыми факторами являются обеспечение безопасности движения и состояние дорожной инфраструктуры, позволяющее без риска перемещаться с максимально допустимой скоростью.

Очевидно, что найти в России дороги, где можно было бы ввести «безлимит», очень сложно, особенно зимой. Поэтому ответ Акимова не вызвал серьезных возражений со стороны автомобильного сообщества.