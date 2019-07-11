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Российские власти отказались от идеи дорог со скоростным безлимитом 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
В России не будет дорог без ограничения скоростного режима. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов. Он отметил, что у правительства нет планов по вводу подобных магистралей, как это принято, например, в Германии.
В то же время член правительства допустил, что на некоторых российских дорогах режим ограничения скорости может быть пересмотрен в сторону увеличения. Но главный критерий для этого — соблюдение безопасности движения, подчеркнул Акимов.
На тех трассах, где повышение скоростного лимита не повлечет увеличение риска ДТП, это вполне возможно, признал вице-премьер. Но на участках, на которых фиксируется большое количество аварий, особенно с тяжелыми последствиями, никаких послаблений для водителей не будет, заверил он.
Комментарии, по поводу возможности ограничения скорости на некоторых дорогах, вице-премьер дал на фоне готовящихся изменений стандартов, предусматривающих повышение максимального скоростного порога на ряде направлений до 130 километров в час. Обоснование для этого готовит одно из подразделений минтранса.
Максимально допустимая скорость, разрешенная в России, составляет 110 километров в час и распространяется на автомагистрали. Скоростной лимит есть во всех странах Европы. Исключение составляют разве что автобаны в Германии.
Так, в Польше и Болгарии допускается движение по автомагистралям со скоростью до 140 км/ч, во Франции, Италии, Австрии, Швейцарии, Дании, Чехии, Словакии и ряде других стран — не более 130 км/ч, в Швеции, Финляндии — до 120 км/ч. Во многих странах бывшего СССР, как и в России, сохранилось ограничение до 110 км/ч. Более строгие правила на островах. Так, на Кипре можно ездить со скоростью не более 100 км/ч, а в Исландии и вовсе до 90.
В каждом из случаев ключевыми факторами являются обеспечение безопасности движения и состояние дорожной инфраструктуры, позволяющее без риска перемещаться с максимально допустимой скоростью.
Очевидно, что найти в России дороги, где можно было бы ввести «безлимит», очень сложно, особенно зимой. Поэтому ответ Акимова не вызвал серьезных возражений со стороны автомобильного сообщества.
В то же время в России немало водителей, которые сами решают, на какой из дорог для них сегодня отменены ограничения. Иначе ГИБДД не фиксировало бы такое количество нарушений скоростного режима. По статистике, за 2018 год за это было выписано более 80 миллионов штрафов. Госавтоинспекция уже выступила с инициативой по кратному увеличению штрафов за превышение скорости.
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Комментарии1
Автоновости , Максим Акимов , Минтранс РФ , ГИБДД
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