В Подмосковье дебютировал комплекс фиксации средней скорости

Первый комплект камер, фиксирующих не мгновенную, а среднюю величину скорости движения, заработал в Подмосковье. Установили его на одном из самых аварийных участков Московской области, при этом власти пообещали, что "поголовье" таких камер будет стремительно расти.

Новинка уже заработала на Ярославском шоссе — на участке с 52 по 56 километр на территории Сергиево-Посадского городского округа. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на министра транспорта Московской области Алексея Гержика, этот участок считается весьма аварийным, но традиционные камеры автоматической фиксации не помогают: водители снижают скорость лишь перед ними, после чего вновь безнаказанно поддают "газу".

В областном Минтрансе обещают, что уже до конца июля на дорогах Подмосковья заработают около десятка таких комплексов. Установят их, к примеру, на 56-52-м километрах Ярославского шоссе, 81-84-м километрах Киевского шоссе, 40-42-м километрах Новорязанского шоссе плюс на 41-40-м и 50-48-м этой же трассы в обратную сторону, а также на 97-91-м и 91-83-м километрах Новорижского шоссе, где часто фиксируется превышение скорости.

Но и это еще не все. До конца года около сотни комплексов автоматической видеофиксации в Подмосковье перенастроят на считывание именно средней скорости движения. Алексей Гержик заявил, что перед началом перенастройки водителей будут предупреждать — во избежание неприятных сюрпризов.

Действие камеры фиксации средней скорости движения основывается на простых математических вычислениях: время, затраченное на проезд заранее определенной дистанции, делится на уже известное расстояние. Таким образом, снижение скорости до допустимых пределов лишь перед камерами никакой выгоды водителю не даст.