Mercedes-Benz отзывает машины из-за трещин детали руля

Руководители автомобильной компании Mercedes-Benz подтвердили информацию о начале отзыва автомобилей.

Причиной возврата машин становится выявленный дефект рулевого управления. Модели, попадающие под отзыв, были реализованы в период с 2016 по 2018 годы. О необходимости предоставить машину на ремонт к официальным дилерам, владельцев известят по телефону или официальным письмом.

Конструкторы компании просят не игнорировать просьбу предоставить авто на ремонт. В противном случае, выявленный дефект может стать причиной возникновения дорожно-транспортных происшествий. Узнать о том, попал ли ваш автомобиль под отзыв, можно и самостоятельно, сверив VIN-код со списком кодов, попавших под возврат. Список кодов уже опубликован на сайте Росстандарта.

Выполнение работ будет осуществлено за счет производителя. Все выполненные работы будут оформлены документально. На выполнение работ конструкторам не понадобится много времени, поэтому владельцы смогут подождать машину в зале ожидания.