В России отзывают автомобили Mercedes-Benz с трещинами

Пресс-служба Росстандарта объявила об отзыве 54 экземпляров моделей C-Class, E-Class и GLK, которые были проданы на российском рынке в 2016-2018 годах.

Выяснилось, что в этих автомобилях на стопорной гайке рулевого механизма могут появиться трещины. Из-за этого гайка может разломиться и заблокировать руль под воздействием сильных боковых сил. В сервисных центрах машины проверят и, при необходимости, бесплатно заменят электроусилитель рулевого управления.