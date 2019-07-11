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Российские автомобили оснастят «умными» тормозами 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Как стало известно, Минпромторг РФ разрабатывает поправки в техрегламент стран участниц Таможенного союза, про обязательное оснащение автобусов и грузовых автомобилей системами автоматического торможения.
По некоторым данным, документ будет готов к концу третьего квартала этого года. Конкретные сроки внедрения данных поправок будут согласованы позже.
В Минтрансе РФ прокомментировали данное нововведение общемировой тенденцией. Ведь, действительно, в США и странах Европы такое требование уже довольно давно предъявляется к ТС указанных выше категорий.
А к 2025 году развитые страны вообще планируют полный переход на транспорт с автономными системами экстренного торможения. Поэтому Российской Федерации придется, рано или поздно, но перейти на данный стандарт.
Правда при этом, стоимость автомобилей вырастет в среднем на 5-15%.
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