Российские автомобили оснастят «умными» тормозами

Как стало известно, Минпромторг РФ разрабатывает поправки в техрегламент стран участниц Таможенного союза, про обязательное оснащение автобусов и грузовых автомобилей системами автоматического торможения.

По некоторым данным, документ будет готов к концу третьего квартала этого года. Конкретные сроки внедрения данных поправок будут согласованы позже.

Минтрансе РФ прокомментировали данное нововведение общемировой тенденцией. Ведь, действительно, в США и странах Европы такое требование уже довольно давно предъявляется к ТС указанных выше категорий.

А к 2025 году развитые страны вообще планируют полный переход на транспорт с автономными системами экстренного торможения. Поэтому Российской Федерации придется, рано или поздно, но перейти на данный стандарт.

Правда при этом, стоимость автомобилей вырастет в среднем на 5-15%.