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Полисы ОСАГО пяти компаний станут недействительными 

Авторамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Из-за убытков рынок ОСАГО в России могут покинуть от трех до пяти компаний из топ-20. Такой прогноз дали 70 процентов страховщиков, опрошенных компанией KPMG, сообщают "Ведомости" в пятницу.
Остальные 30 процентов считают, что деятельность прекратят не более двух страховых компаний. В опросе приняли участие компании с суммарной долей на рынке ОСАГО более 60 процентов.
Страховщики продолжают терять деньги, несмотря на либерализацию ОСАГО, рассказала "Ведомостям" руководитель практики по работе со страховыми компаниями KPMG в России и СНГ Юлия Темкина. Особенно страдают однопрофильные компании, для которых выдача полисов ОСАГО — основная деятельность, добавила она.
Сегодня стало известно, что правительство РФ одобрило индивидуальный расчет тарифа автостраховки для каждого водителя, основанный на стиле вождения и количестве нарушений. Если законопроект примут, стоимость ОСАГО больше не будет зависеть от мощности автомобиля и места его использования, а выплаты за вред жизни и здоровью вырастут с 500 тыс. до 2 млн руб.
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Автоновости , Правительство РФ , Ведомости
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