Полисы ОСАГО пяти компаний станут недействительными

Из-за убытков рынок ОСАГО в России могут покинуть от трех до пяти компаний из топ-20. Такой прогноз дали 70 процентов страховщиков, опрошенных компанией KPMG, сообщают "Ведомости" в пятницу.

Остальные 30 процентов считают, что деятельность прекратят не более двух страховых компаний. В опросе приняли участие компании с суммарной долей на рынке ОСАГО более 60 процентов.

Страховщики продолжают терять деньги, несмотря на либерализацию ОСАГО, рассказала "Ведомостям" руководитель практики по работе со страховыми компаниями KPMG в России и СНГ Юлия Темкина. Особенно страдают однопрофильные компании, для которых выдача полисов ОСАГО — основная деятельность, добавила она.