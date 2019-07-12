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Шины россиян пустят на вторичный каучук 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
В России появится сеть специализированных заводов по переработке автомобильных покрышек.
По предварительным данным, сразу 25 заводов займутся производством вторичного каучука. Материалом для производства станут старые покрышки. Первые три завода уже начали свою рабочую деятельность в разных регионах России. Осенью 2019 года откроется еще два завода.
В 2020 году запланировано открытие еще пяти заводов.
О возможностях переработки вторичного сырья было сказано в ходе проведения промышленного мероприятия "Иннопром". Для работы заводов закуплено оборудование, которое позволяет экологическим способом перерабатывать вторичный каучук из резиновой крошки, получаемой в результате обработки покрышек.
Экологически выгодно создавать подобные заводы в регионах с большим скоплением покрышек. Возможно, в будущем количество подобных заводов будет увеличено в несколько раз. Для работы на заводах будут приняты сотрудники, которые предварительно прйдут обучение и переподготовку.
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