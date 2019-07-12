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Период оплаты штрафов со скидкой захотели изменить 

Рамблер + ещё 9 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект о продлении с 20-и до 30 дней периода, в течение которого можно оплачивать штрафы ГИБДД с 50-процентной скидкой. Об этом сообщает ТАСС.
Право на уплату только половины штрафа появилось у водителей с 1 января 2016 года. Льгота действует 20 дней с того момента, когда было вынесено постановление о нарушении ПДД.
По мнению авторов нового законопроекта, двадцати дней не всегда хватает водителям из-за «несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе».
Автоновости , Госдума , ЛДПР , ГИБДД
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