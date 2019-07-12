В России выросло количество неплательщиков по штрафам ГИБДД

Количество неплательщиков по штрафам ГИБДД значительно возросло за пять месяцев текущего года. Постановлений о неоплаченных штрафах накопилось 22,4 миллиона, что на 3,5 миллиона превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, количество неоплаченных штрафов ГИБДД в январе-мае 2019 года увеличилось почти на 20% — до 22,4 миллиона. Большая часть из них приходится на Москву и Подмосковье.

По мнению экспертов, главной причиной неутешительной статистики стало увеличение количества дорожных камер видеофиксации. Они регистрируют больше нарушений, но в то же время все больше водителей отказываются оплачивать штрафы и спешат обжаловать их в суде.

Дело в том, что камеры устанавливаются не по ГОСТу, а это вызывает недовольство автомобилистов. Для урегулирования ситуации, считают специалисты, необходимо, чтобы все камеры имели паспорта дислокации, а на дорогах не было камер-ловушек.

Ситуация с неоплаченными платежками могла быть еще хуже, если бы не закон о 50-процентной скидке за быструю оплату штрафов. Эта система показала свою эффективность, поэтому власти решили распространить ее и на остальные пункты КоАП.

Еще одной мерой давления на должников стали временное лишение водительского удостоверения и ограничение выезда из России. Сейчас рассматривается еще одна потенциальная возможность давления — ограничение доступа к ряду госуслуг.