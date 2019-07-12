Москву ждут семь дней коллапса

С 13 июля на неделю закроют сразу девять станций Сокольнической линии метро — от "Университета" до "Коммунарки" — для строительства Большой кольцевой линии. Живущие на красной ветке метро пожаловались, что время на ежедневную дорогу туда-обратно вырастет на два часа. Автомобилистам тоже придется несладко: будут перекрыты несколько съездов и улиц в Западном и Юго-Западном округах, передает "Коммерсантъ FM".

В пресс-службе Московского метро рассказали, что для пассажиров запустят компенсационные автобусы, для которых выделят временные полосы, а также попросили по возможности пересесть на наземный транспорт и воспользоваться другими ветками метрополитена.

"В районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый стан и Обручевский, а также в поселениях Московский и Сосенское, изменится схема движения транспорта. Все ограничения движения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в "Яндекс. Карты" и другие навигационные системы. Предполагаются и другие ограничения движения, " — рассказала "Коммерсанту" пресс-секретарь Центра организации дорожного движения Анастасия Писарь.

Водителей просят заранее планировать маршрут — причем, как можно дальше от перекрытых улиц, чтобы не застрять в пробках на ближайших путях объезда.