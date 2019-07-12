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Москву ждут семь дней коллапса 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Moscow-live.ru
С 13 июля на неделю закроют сразу девять станций Сокольнической линии метро — от "Университета" до "Коммунарки" — для строительства Большой кольцевой линии. Живущие на красной ветке метро пожаловались, что время на ежедневную дорогу туда-обратно вырастет на два часа. Автомобилистам тоже придется несладко: будут перекрыты несколько съездов и улиц в Западном и Юго-Западном округах, передает "Коммерсантъ FM".
В пресс-службе Московского метро рассказали, что для пассажиров запустят компенсационные автобусы, для которых выделят временные полосы, а также попросили по возможности пересесть на наземный транспорт и воспользоваться другими ветками метрополитена.
"В районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый стан и Обручевский, а также в поселениях Московский и Сосенское, изменится схема движения транспорта. Все ограничения движения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в "Яндекс. Карты" и другие навигационные системы. Предполагаются и другие ограничения движения, " — рассказала "Коммерсанту" пресс-секретарь Центра организации дорожного движения Анастасия Писарь.
Водителей просят заранее планировать маршрут — причем, как можно дальше от перекрытых улиц, чтобы не застрять в пробках на ближайших путях объезда.
"Проспект Вернадского — это достаточно оживленная магистраль. Придется как-то людям объезжать ее через Мичуринский и Ленинский проспекты. Но проблемы этим не ограничатся. Нужно будет объезжать и Ленинский, и даже Мичуринский проспекты как можно дальше по возможности, потому что все люди, которые приедут на проспект Вернадского на автомобиле, увидят, что там движение перекрыто, и будут искать путь объезда по ближайшим магистралям", — предупредил гендиректор навигационного сервиса "СитиГИД-Москва" Александр Баранов.
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Автоновости , Александр Баранов , Анастасия Писарь , Яндекс
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