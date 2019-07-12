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Россияне назвали автомобиль мечты 

Москва24 + ещё 1 55 минут назад
Фото: Москва24
Россияне считают автомобилем мечты внедорожник или кроссовер, который имеет положительные дорожные характеристики, сообщает "Автостат".
Опрос провели специалисты аналитического агентства "Автостат" совместно с Авто Mail.ru.
Большинство респондентов рассказали, что мечтают ездить на внедорожнике или кроссовере. Также увеличилась доля любителей автомобилей с улучшенными дорожными характеристиками и число поклонников полного привода (78%), а автоматическая коробка передач является неотъемлемой частью автомобиля мечты 70% жителей России.
Более половины участников опроса хотели бы иметь бензиновый двигатель.
В пятерку обязательных опций вошли подушки безопасности, ABS, обогрев зеркал, климат-контроль, а также обогрев сидений. А вот цвет машины мечты оказался не важен.
Ранее сообщалось, что только 17,6 процента россиян считают, что владеют автомобилем мечты. Еще 40,4 процента указывают, что имеют машину, которая их устраивает, но "идеалом" не является. Согласно опросу, который провели специалисты "Автостата" в мае, 17,9 процента автомобилистов управляют моделью, на которую хватило денег. Еще 11,7 процента уточнили, что их средство передвижения далеко не мечта, но "ездить можно".
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Автоновости , Mail.ru Group
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