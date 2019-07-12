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Опубликованы данные о новом Jeep Wrangler 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
На сайте «JR Forums» появились отдельные сведения о новой вариации внедорожного автомобиля Jeep Wrangler 2020 модельного года.
Таким образом, линейка двигателей обновленного внедорожника будет представлена 4-х и 6-цилиндровыми бензиновыми силовыми установками, которые будут функционировать по технологии «умеренный гибрид».
В то же время Jeep Wrangler в версии Unlimited Sahara получит бензиновый силовой агрегат V6 на 3,6 литра или 2-литровую силовую установку. Они будут функционировать вместе со стартер-генератором, который питается от бортовой сети на 48 вольт.
Некоторое время назад стало известно, что Jeep Wrangler 2020 года оборудуют 3-литровым дизельным турбодвигателем.
Следует подчеркнуть, что на российском автомобильном рынке есть возможность приобрести внедорожной машиной Jeep Wrangler, получившей наддувной мотор на 2 литра мощностью 272 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, который работает с 8-диапазонной автоматической КПП.
Цена модели начинается с отметки в 3 500 000 рублей.
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Автоновости , Jeep , Jeep Wrangler
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