Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами заявил, что страна заключила договор с одним из российских автопроизводителей.
«В России мы заключили альянс с одним крупным российским предприятием», — цитирует РИА Новости Эль-Аиссами.
Он заявил, что у Венесуэлы «есть один из самых больших индустриальных парков в автомобилестроении в Латинской Америке».
«Мощности, имеющиеся в Венесуэле, вызывают большой интерес», — добавил вице-президент.
Также венесуэльский лидер Николас Мадуро распорядился обеспечить поставки на международный рынок части продукции венесуэльского автопрома за криптовалюту петро.