В Венесуэле заявили о договоре с российским автопроизводителем

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами заявил, что страна заключила договор с одним из российских автопроизводителей.

«В России мы заключили альянс с одним крупным российским предприятием», — цитирует РИА Новости Эль-Аиссами.

Он заявил, что у Венесуэлы «есть один из самых больших индустриальных парков в автомобилестроении в Латинской Америке».

«Мощности, имеющиеся в Венесуэле, вызывают большой интерес», — добавил вице-президент.