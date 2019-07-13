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В Венесуэле заявили о договоре с российским автопроизводителем 

RT на русском + ещё 4 5 часов назад
Фото: ТАСС
Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами заявил, что страна заключила договор с одним из российских автопроизводителей.
«В России мы заключили альянс с одним крупным российским предприятием», — цитирует РИА Новости Эль-Аиссами.
Он заявил, что у Венесуэлы «есть один из самых больших индустриальных парков в автомобилестроении в Латинской Америке».
«Мощности, имеющиеся в Венесуэле, вызывают большой интерес», — добавил вице-президент.
Также венесуэльский лидер Николас Мадуро распорядился обеспечить поставки на международный рынок части продукции венесуэльского автопрома за криптовалюту петро.
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