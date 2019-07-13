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Chevrolet Camaro получил 1000-сильный двигатель 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Специалистами тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering была создана специальная вариация Chevrolet Camaro.
Особенная модификация вышеупомянутого автомобиля получила 6,8-литровый двигатель, производительность которого составляет 1000 лошадиных сил.
Помимо этого, как подчеркивается, с этого момента у алюминиевого блока колончатый вал, сделанный из кованой стали, кованые алюминиевые поршни, усовершенствованная топливная система, а еще корпус дроссельной заслонки, увеличенный на 10%.
К тому же данную машину оснастили необычными коллекторами, у которых длинные трубки, правда, из-за этого она становится неповоротливой. Имеющийся у автомобиля 2-режимный переключатель способен сделать шум более мягким либо громким.
Помимо всего прочего, в авто установили кресла Recaro, электронный блокируемый дифференциал и адаптивную подвеску.
Материалом капота, который окрасили в цвет кузова, является углеродное волокно. Полоски с воздухозаборником и боковая графика способствует завершению стиля автомобиля. Как сообщается, у клиентов на выбор имеется 9 разных цветов кузова.
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Автоновости , Chevrolet , Chevrolet Camaro
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