Chevrolet Camaro получил 1000-сильный двигатель

Специалистами тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering была создана специальная вариация Chevrolet Camaro.

Особенная модификация вышеупомянутого автомобиля получила 6,8-литровый двигатель, производительность которого составляет 1000 лошадиных сил.

Помимо этого, как подчеркивается, с этого момента у алюминиевого блока колончатый вал, сделанный из кованой стали, кованые алюминиевые поршни, усовершенствованная топливная система, а еще корпус дроссельной заслонки, увеличенный на 10%.

К тому же данную машину оснастили необычными коллекторами, у которых длинные трубки, правда, из-за этого она становится неповоротливой. Имеющийся у автомобиля 2-режимный переключатель способен сделать шум более мягким либо громким.

Помимо всего прочего, в авто установили кресла Recaro, электронный блокируемый дифференциал и адаптивную подвеску.

Материалом капота, который окрасили в цвет кузова, является углеродное волокно. Полоски с воздухозаборником и боковая графика способствует завершению стиля автомобиля. Как сообщается, у клиентов на выбор имеется 9 разных цветов кузова.